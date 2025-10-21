İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 15:24
    MDB ölkələrinin prokurorları qanunsuz miqrasiya ilə mübarizədə əməkdaşlıq edəcəklər

    MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının iştirakçıları Düşənbədə (Tacikistan) qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

    Qurumdan qeyd edilib ki, bu, son 15 ildə MDB-yə üzv dövlətlərin Baş prokurorlarının ilk çoxtərəfli sazişidir.

    Прокуроры стран СНГ договорились о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

