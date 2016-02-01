Прокурор Гаагского суда: Южная Осетия была и остается частью Грузии

Баку. 1февраля. REPORT.AZ/ "Южная Осетия была и остается частью Грузии, поэтому мы должны расследовать преступление, совершенное во всей Грузии, в том числе в Южной Осетии".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом в эксклюзивном интервью одному из местных телеканалов заявила прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда.

По словам прокурора, она надеется, что цхинвальские сепаратисты и российские власти будут сотрудничать с ее офисом.

"Мы недавно получили разрешение расследовать преступление, совершенное на всей территории Грузии. Как считает мой офис, в момент совершения возможного преступления Южная Осетия была и остается частью Грузии. Поэтому мы должны расследовать преступление, совершенное во всей Грузии, в том числе в Южной Осетии. Очень рано говорить о том, сможем ли мы сотрудничать с де-факто властями Южной Осетии, но я уже могу заверить вас, что мы отправим запрос", - заявила Ф.Бенсуда.

На вопрос, зайдет ли следствие в тупик, если России и Южная Осетия откажутся от сотрудничества, прокурор сказал "Этой проблемы не будет".