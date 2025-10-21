Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении Аджапахяна
В регионе
- 21 октября, 2025
- 20:00
Прокуратура Армении обжаловала приговор в отношении главы Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэля Аджапахяна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили ее адвокаты.
По их информации, ведомство требует от Апелляционного суда назначить Аджапахяну наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев вместо 2 лет, к которым его приговорил суд первой инстанции.
Напомним, что 3 октября Аджапахян был приговорен к 2 годам лишения свободы.
Последние новости
23:24
СМИ: Рютте едет в Вашингтон на фоне отказа Трампа от встречи с ПутинымДругие страны
23:04
ХАМАС передало Красному кресту тела еще двух израильских заложниковДругие страны
22:58
В Билясуваре 45-летний мужчина получил ножевые раненияПроисшествия
22:49
СМИ: Рубио в конце недели планирует посетить ИзраильДругие страны
22:41
ЕС создаст координационную структуру для взаимодействия в рамках Среднего коридораВ регионе
22:33
Премьер Али Асадов находится с визитом в ТбилисиВнешняя политика
22:18
Евросоюз направил Украине €178 млрд с начала конфликтаДругие страны
22:10
СМИ: При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человекДругие страны
22:06