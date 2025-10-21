Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении Аджапахяна

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 20:00
    Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении Аджапахяна

    Прокуратура Армении обжаловала приговор в отношении главы Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэля Аджапахяна.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили ее адвокаты.

    По их информации, ведомство требует от Апелляционного суда назначить Аджапахяну наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев вместо 2 лет, к которым его приговорил суд первой инстанции.

    Напомним, что 3 октября Аджапахян был приговорен к 2 годам лишения свободы.

    Микаэл Аджапахян приговор обжалование
    Ermənistan Prokurorluğu Acapaxyana daha sərt cəza verilməsini tələb edir

