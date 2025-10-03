Архиепископ Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы
- 03 октября, 2025
- 17:44
Глава Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Микаэль Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, вердикт вынесла судья Армине Меликсетян.
Прокурор Арман Багдасарян ранее потребовал назначить главе Ширакской епархии 2 года и 6 месяцев лишения свободы с вычетом срока, проведенного под арестом.
Аджапахян находится в СИЗО с июня этого года. Адвокаты архиепископа Аджапахяна могут обжаловать решение суда в течение месяца.
Он был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти.
