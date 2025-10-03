Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Архиепископ Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 17:44
    Глава Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Микаэль Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, вердикт вынесла судья Армине Меликсетян.

    Прокурор Арман Багдасарян ранее потребовал назначить главе Ширакской епархии 2 года и 6 месяцев лишения свободы с вычетом срока, проведенного под арестом.

    Аджапахян находится в СИЗО с июня этого года. Адвокаты архиепископа Аджапахяна могут обжаловать решение суда в течение месяца.

    Он был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти.

    Erməni arxiyepiskop iki il müddətinə həbs edilib

    Лента новостей