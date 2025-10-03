Erməni arxiyepiskop iki il müddətinə həbs edilib
Region
- 03 oktyabr, 2025
- 17:52
Erməni apostol kilsəsinin Şirak yeparxiyasının başçısı arxiyepiskop Mikael Acapaxyan iki il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, hökmü hakim Armine Meliksetyan çıxarıb.
Daha əvvəl prokuror Arman Baqdasaryan Şirak yeparxiyasının başçısının həbsdə keçirdiyi müddət çıxılmaqla 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb etmişdi.
M.Acapaxyan bu ilin iyun ayından istintaq təcridxanasındadır. Onun vəkilləri bir ay ərzində məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verə bilərlər.
Son xəbərlər
18:04
Azərbaycanın sığorta sektoru bu il 5 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
17:58
DİN: Bank kartlarına kibermüdaxilə halları varHadisə
17:57
Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 1 % azalıbDigər
17:56
Yaşıllıqların kəsilməsi ilə bağlı təbiətə 150 min manatdan çox ziyan dəyibHadisə
17:52
Erməni arxiyepiskop iki il müddətinə həbs edilibRegion
17:51
Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdurMaliyyə
17:49
Azərbaycanın iki parabadmintonçusu Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlibFərdi
17:49
Kopenhagen sammiti - sülhə mane olanlar İlham Əliyevin sülh gündəliyinə təslim oldular - ŞƏRHAnalitika
17:48