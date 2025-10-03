İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Erməni arxiyepiskop iki il müddətinə həbs edilib

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:52
    Erməni apostol kilsəsinin Şirak yeparxiyasının başçısı arxiyepiskop Mikael Acapaxyan iki il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, hökmü hakim Armine Meliksetyan çıxarıb.

    Daha əvvəl prokuror Arman Baqdasaryan Şirak yeparxiyasının başçısının həbsdə keçirdiyi müddət çıxılmaqla 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb etmişdi.

    M.Acapaxyan bu ilin iyun ayından istintaq təcridxanasındadır. Onun vəkilləri bir ay ərzində məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verə bilərlər.

    Ermənistan arxiyepiskop
    Архиепископ Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы

