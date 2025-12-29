Проект беспилотного такси запустят в Астане в 2026 году
В Астане (Казахстан) беспилотное такси планируют запустить в 2026 году.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на председателя комитета Цифровых активов и прорывных технологий Министерства ИИ Гиззат Байтурсынов.
Соответствующий меморандум подписали акимат Астаны, министерства ИИ и траспорта, компания Yandex Qazaqstan.
По его словам, автономные технологии способны снизить аварийность за счет минимизации человеческого фактора, оптимизировать дорожный трафик и повысить доступность транспорта для различных групп населения, подчеркнули в ведомстве.
"Нам важно заранее отработать вопросы безопасности, ответственности, взаимодействия человека и алгоритмов, а также подготовить нормативную базу, которая позволит таким решениям развиваться легально и прозрачно. Беспилотное такси - это часть более широкой экосистемы "умного города", где технологии работают в интересах человека", - отметил
Стороны планируют поэтапный запуск проекта - начиная с пилотного режима и ограниченного тестирования. Такой формат позволяет учитывать реальные условия городской среды.