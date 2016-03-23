Приостановлена деятельность генконсульства Голландии в Стамбуле

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Приостановлена деятельность генерального консульства Голландии в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, официальный Амстердам предпринял этот шаг, ссылаясь на террористическую угрозу.

Министр иностранных дел Голландии Берт Кендерс заявил, что здание консульства временно закрыто.

"Граждане Голландии в Стамбуле предупреждены о том, что не следует приходить в здание генконсульства и окрестные районы", - отметил министр.

Отметим, что здание генерального консульства Голландии в Стамбуле находится на площади Таксим, по проспекту Истиглала.