Армянский омбудсмен: Причиной 17% убийств в стране является насилие в семье

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Причиной порядка 17% всех убийств в Армении является домашнее насилие.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил омбудсмен Армении Арман Татоян в ходе семинара на тему "Предотвращение насилия по отношению к женщинам".

"Согласно официальной статистике правоохранительных органов, случаи домашнего насилия растут. Эта та сфера, где преступления часто носят скрытый характер, и угроза того, что они будут повторяться, слишком велика" , - заявил Татоян.

Координатор коалиции "Против насилия над женщинами" Заруи Ованнисян сообщила, что в 2015 году Следственный комитет расследовал 16 уголовных дел по десяти случаям убийств женщин. Она добавила, что в 2016 году организация провела свой мониторинг, в результате которого выявила случаи убийства десяти женщин. В прошлом году был также зарегистрирован рост телефонных звонков на "горячие линии" правозащитных организаций, число сигналов о семейном насилии достигло 5 тыс., в то время как в 2015 году их было в два раза меньше.