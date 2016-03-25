​При взрыве на юго-востоке Турции погибли три сотрудника жандармерии, 24 ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Три сотрудника жандармерии погибли и 24 получили ранения при устроенном членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) взрыве заминированного автомобиля у поста жандармерии на трассе на юго-востоке Турции.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

***07:27

Два сотрудника жандармерии погибли и 15 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля вечером в четверг у поста жандармерии на трассе между городами Диярбакыр и Бингёль на юго-востоке Турции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Как ранее сообщили турецкие СМИ, после взрыва, который произошел около 23:00 по бакинскому времени, неизвестные обстреляли пост жандармерии из автоматического оружия. Со стороны сотрудников сил правопорядка был открыт ответный огонь. Ведется операция по поиску и нейтрализации нападавших. В организации нападения подозреваются члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).