При ударах ВС РФ по Донецку погибли четыре человека

За минувшие сутки в результате обстрелов российских войск в Донецкой области Украины погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.

"В Лимане погиб человек. В Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены. В Дмитрия-Дарьевке Александровской громады поврежден дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены автомобиль и храм. В Бахмутском районе в Северске повреждены семь домов.", - уточнил он.

По словам Филашкина, всего за сутки российские военные 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, с линии фронта эвакуирован 221 человек, в том числе 95 детей.