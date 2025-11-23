Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    При ударах ВС РФ по Донецку погибли четыре человека

    В регионе
    • 23 ноября, 2025
    • 13:29
    При ударах ВС РФ по Донецку погибли четыре человека

    За минувшие сутки в результате обстрелов российских войск в Донецкой области Украины погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.

    "В Лимане погиб человек. В Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены. В Дмитрия-Дарьевке Александровской громады поврежден дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены автомобиль и храм. В Бахмутском районе в Северске повреждены семь домов.", - уточнил он.

    По словам Филашкина, всего за сутки российские военные 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, с линии фронта эвакуирован 221 человек, в том числе 95 детей.

    Донецкая область обстрелы российско-украинская война
    Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olub

    Последние новости

    16:51

    Клиника в Баку привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

    Здоровье
    16:48
    Фото

    Обнародована численность населения Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов

    Карабах
    16:35

    Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золото

    Другие страны
    16:31

    Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасье

    Другие страны
    16:30

    Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 года

    Финансы
    16:26

    Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулирование

    В регионе
    16:24

    Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразования

    Бизнес
    16:23
    Фото

    Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в Баку

    Религия
    16:17

    Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалога

    Внешняя политика
    Лента новостей