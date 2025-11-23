При ударах ВС РФ по Донецку погибли четыре человека
В регионе
- 23 ноября, 2025
- 13:29
За минувшие сутки в результате обстрелов российских войск в Донецкой области Украины погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.
"В Лимане погиб человек. В Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены. В Дмитрия-Дарьевке Александровской громады поврежден дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены автомобиль и храм. В Бахмутском районе в Северске повреждены семь домов.", - уточнил он.
По словам Филашкина, всего за сутки российские военные 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, с линии фронта эвакуирован 221 человек, в том числе 95 детей.
