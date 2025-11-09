Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 09 ноября, 2025
    • 07:26
    При столкновении легковушки и фуры в РФ погибли шесть человек

    Столкновение автомобиля "ВАЗ-21099" и грузовика Volvo произошло ранним утром в воскресенье на трассе Р-255 "Сибирь" в Болотнинском районе Новосибирской области РФ.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    В ДТП погибли водитель и пассажиры легковушки, двое мужчин, женщина и три ребенка, водитель грузового автомобиля не пострадал.

    По предварительным данным, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

    В настоящее время на трассе организовано реверсивное движение, на месте работает экипаж Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.

    Лента новостей