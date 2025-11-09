При столкновении легковушки и фуры в РФ погибли шесть человек
В регионе
- 09 ноября, 2025
- 07:26
Столкновение автомобиля "ВАЗ-21099" и грузовика Volvo произошло ранним утром в воскресенье на трассе Р-255 "Сибирь" в Болотнинском районе Новосибирской области РФ.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В ДТП погибли водитель и пассажиры легковушки, двое мужчин, женщина и три ребенка, водитель грузового автомобиля не пострадал.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.
В настоящее время на трассе организовано реверсивное движение, на месте работает экипаж Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.
Последние новости
07:40
Фото
Мэр Нью-Йорка признал 8 ноября Днем Победы АзербайджанаВнешняя политика
07:26
При столкновении легковушки и фуры в РФ погибли шесть человекВ регионе
07:12
Лидер республиканцев в Сенате США рассказал о консультациях по шатдауну c демократамиДругие страны
06:55
В США 21-летний парень застрелил помощника шерифа его же табельным оружиемДругие страны
06:39
Фото
Тренер: Большие победы Хагана Ахмеда в шахматах еще впередиИндивидуальные
06:08
Фото
В государственной филармонии в Баку состоялся концерт, посвященный Дню ПобедыИскусство
05:47
Экс-генсек НАТО назвал крупнейшее поражение альянсаДругие страны
05:21
Пентагон перебросил в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52HДругие страны
04:50