При столкновении легковушки и фуры в РФ погибли шесть человек

Столкновение автомобиля "ВАЗ-21099" и грузовика Volvo произошло ранним утром в воскресенье на трассе Р-255 "Сибирь" в Болотнинском районе Новосибирской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ДТП погибли водитель и пассажиры легковушки, двое мужчин, женщина и три ребенка, водитель грузового автомобиля не пострадал.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

В настоящее время на трассе организовано реверсивное движение, на месте работает экипаж Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.