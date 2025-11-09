Rusiyada minik və yük avtomobilləri toqquşub, altı nəfər ölüb
Region
- 09 noyabr, 2025
- 08:33
Bazar günü səhər saatlarında Rusiyanın Novosibirsk vilayətinin Bolotninski rayonunda, R-255 "Sibir" şosesində VAZ-21099 markalı avtomobillə "Volvo" markalı yük maşını toqquşub.
"Report"un məlumatına görə, hadisə barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İdarəsinin Region üzrə Mətbuat xidməti xəbər yayıb.
Qəza nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü və sərnişinləri - iki kişi, bir qadın və üç uşaq ölüb. Yük maşınının sürücüsü xəsarət almayıb.
İlkin məlumatlara görə, qəzaya minik avtomobilinin əks zolağa keçməsi səbəb olub.
Hadisə yerində Dövlət Avtomobil Müfəttişliyinin əməkdaşları və istintaq qrupu işləyir. Qəzanın səbəbi araşdırılır.
Son xəbərlər
08:33
Rusiyada minik və yük avtomobilləri toqquşub, altı nəfər ölübRegion
08:08
Senatın respublikaçı lideri demokratlarla şatdaunla bağlı məsləhətləşmələrindən danışıbDigər ölkələr
07:40
Foto
ABŞ-nin İllinoys Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilibXarici siyasət
07:32
ABŞ-də gənc oğlan şerifin müavinini xidməti silahı ilə güllələyərək öldürübDigər ölkələr
07:15
Foto
Nyu-Yorkun Kolumbiya Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd olunubDiaspor
06:34
NATO-nun keçmiş baş katibi alyansın ən böyük məğlubiyyətini açıqlayıbDigər ölkələr
06:02
Foto
Nyu-York meri 8 noyabrı Azərbaycanın Zəfər Günü kimi tanıyıbXarici siyasət
05:47
Pentaqon Avropaya B-52H strateji bombardmançı təyyarələri göndəribDigər ölkələr
05:26
Foto