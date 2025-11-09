İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Rusiyada minik və yük avtomobilləri toqquşub, altı nəfər ölüb

    Region
    • 09 noyabr, 2025
    • 08:33
    Rusiyada minik və yük avtomobilləri toqquşub, altı nəfər ölüb

    Bazar günü səhər saatlarında Rusiyanın Novosibirsk vilayətinin Bolotninski rayonunda, R-255 "Sibir" şosesində VAZ-21099 markalı avtomobillə "Volvo" markalı yük maşını toqquşub.

    "Report"un məlumatına görə, hadisə barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İdarəsinin Region üzrə Mətbuat xidməti xəbər yayıb.

    Qəza nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü və sərnişinləri - iki kişi, bir qadın və üç uşaq ölüb. Yük maşınının sürücüsü xəsarət almayıb.

    İlkin məlumatlara görə, qəzaya minik avtomobilinin əks zolağa keçməsi səbəb olub.

    Hadisə yerində Dövlət Avtomobil Müfəttişliyinin əməkdaşları və istintaq qrupu işləyir. Qəzanın səbəbi araşdırılır.

    Rusiya Yol qəzası Minik avtomobili
    При столкновении легковушки и фуры в РФ погибли шесть человек

    Son xəbərlər

    08:33

    Rusiyada minik və yük avtomobilləri toqquşub, altı nəfər ölüb

    Region
    08:08

    Senatın respublikaçı lideri demokratlarla şatdaunla bağlı məsləhətləşmələrindən danışıb

    Digər ölkələr
    07:40
    Foto

    ABŞ-nin İllinoys Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    07:32

    ABŞ-də gənc oğlan şerifin müavinini xidməti silahı ilə güllələyərək öldürüb

    Digər ölkələr
    07:15
    Foto

    Nyu-Yorkun Kolumbiya Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd olunub

    Diaspor
    06:34

    NATO-nun keçmiş baş katibi alyansın ən böyük məğlubiyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:02
    Foto

    Nyu-York meri 8 noyabrı Azərbaycanın Zəfər Günü kimi tanıyıb

    Xarici siyasət
    05:47

    Pentaqon Avropaya B-52H strateji bombardmançı təyyarələri göndərib

    Digər ölkələr
    05:26
    Foto

    Filarmoniyada Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti