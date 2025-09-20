При столкновении двух судов в Босфоре пострадали 12 человек
В проливе Босфор в турецком Стамбуле прогулочный пассажирский теплоход столкнулся с сухогрузом, следовавшим под флагом Панамы. В результате инцидента пострадали 12 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.
Согласно информации, ЧП произошло около 21:30 по бакинскому времени, за борт никто не упал. К месту происшествия были направлены быстроходные спасательные катера, пострадавших госпитализировали.
Береговая охрана отбуксировала сухогруз в безопасную зону для оценки ущерба. Загрязнения окружающей среды удалось избежать, заявили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Служба береговой безопасности устраняет последствия происшествия.
