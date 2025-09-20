Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    При столкновении двух судов в Босфоре пострадали 12 человек

    • 20 сентября, 2025
    • 00:25
    При столкновении двух судов в Босфоре пострадали 12 человек

    В проливе Босфор в турецком Стамбуле прогулочный пассажирский теплоход столкнулся с сухогрузом, следовавшим под флагом Панамы. В результате инцидента пострадали 12 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

    Согласно информации, ЧП произошло около 21:30 по бакинскому времени, за борт никто не упал. К месту происшествия были направлены быстроходные спасательные катера, пострадавших госпитализировали.

    Береговая охрана отбуксировала сухогруз в безопасную зону для оценки ущерба. Загрязнения окружающей среды удалось избежать, заявили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

    Служба береговой безопасности устраняет последствия происшествия.

