Bosfor boğazında iki gəmi toqquşub, xəsarət alanlar var
Region
- 20 sentyabr, 2025
- 00:34
Bosfor boğazında Türkiyənin sərnişin gəmisi Panama bayraqlı yük daşıyıcı gəmi ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində 12 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə Bakı vaxtı ilə saat 21:30 radələrində baş verib. Heç kim dənizə düşməyib. Hadisə yerinə yüksək sürətli xilasetmə qayıqları göndərilib, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.
Sahil Mühafizəsi dəyən ziyanı qiymətləndirmək üçün yük daşıyıcısını təhlükəsiz əraziyə yedəkləyib. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyindən bildirilib ki, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısı alınıb.
Sahil Mühafizə Xidməti hadisənin nəticələrini aradan qaldırır.
