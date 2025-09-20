İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Bosfor boğazında iki gəmi toqquşub, xəsarət alanlar var

    Region
    • 20 sentyabr, 2025
    • 00:34
    Bosfor boğazında iki gəmi toqquşub, xəsarət alanlar var

    Bosfor boğazında Türkiyənin sərnişin gəmisi Panama bayraqlı yük daşıyıcı gəmi ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində 12 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə Bakı vaxtı ilə saat 21:30 radələrində baş verib. Heç kim dənizə düşməyib. Hadisə yerinə yüksək sürətli xilasetmə qayıqları göndərilib, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Sahil Mühafizəsi dəyən ziyanı qiymətləndirmək üçün yük daşıyıcısını təhlükəsiz əraziyə yedəkləyib. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyindən bildirilib ki, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısı alınıb.

    Sahil Mühafizə Xidməti hadisənin nəticələrini aradan qaldırır.

    Bosfor boğazı gəmi Türkiyə
    Foto
    Video
    При столкновении двух судов в Босфоре пострадали 12 человек

    Son xəbərlər

    01:08

    BMT konfransında 10 ölkə Fələstin dövlətini tanıyacaq

    Digər ölkələr
    00:56
    Video

    "Sonrakı həyatımız Xocalı, Quşçular, Malıbəyli faciəsi ilə bağlı oldu" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:34
    Foto
    Video

    Bosfor boğazında iki gəmi toqquşub, xəsarət alanlar var

    Region
    00:06
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:02

    Bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür

    Daxili siyasət
    00:01

    Neftçilər Günü: Azərbaycanın enerji salnaməsinin şanlı səhifəsi

    Energetika
    00:00

    Bu gün Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi günüdür

    Daxili siyasət
    23:55

    Estoniya Rusiyanın onun hava məkanını pozmasını NATO ilə müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    23:42

    Si Cinpin Trampı birtərəfli ticarət tədbirləri tətbiq etməməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti