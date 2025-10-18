При столкновении автобусов на севере Турции пострадали 12 человек
В регионе
- 18 октября, 2025
- 07:48
В турецкой провинции Синоп на севере страны произошло серьезное ДТП с двумя автобусами, в котором пострадали 12 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, инцидент был зафиксирован на магистрали Синоп-Самсун.
В результате аварии 12 человек получили различные травмы, пострадавшие были доставлены в больницы Синопа.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
