    При столкновении автобусов на севере Турции пострадали 12 человек

    В регионе
    • 18 октября, 2025
    • 07:48
    При столкновении автобусов на севере Турции пострадали 12 человек

    В турецкой провинции Синоп на севере страны произошло серьезное ДТП с двумя автобусами, в котором пострадали 12 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, инцидент был зафиксирован на магистрали Синоп-Самсун.

    В результате аварии 12 человек получили различные травмы, пострадавшие были доставлены в больницы Синопа.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    ДТП Турция пострадавшие
    Türkiyədə iki sərnişin avtobusu toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıb

