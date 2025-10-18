Türkiyədə iki sərnişin avtobusu toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıb
Region
- 18 oktyabr, 2025
- 05:49
Türkiyənin Sinop vilayətində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Sinop-Samsun magistral yolunda iki sərnişin avtobusu toqquşub.
Qəza nəticəsində 12 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar dərhal Sinopda yerləşən xəstəxanalara çatdırılıblar.
Magistral yolda digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə çətinlik yaradan hadisə ilə bağlı aradırma başladılıb.
Son xəbərlər
05:49
Türkiyədə iki sərnişin avtobusu toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıbRegion
05:24
KİV: ABŞ-nin Nüvə Təhlükəsizliyi İdarəsinin təxminən 80% işçisi ixtisar oluna bilərDigər ölkələr
04:54
BMT-də Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəsindən bəhs olunubXarici siyasət
04:15
"Axios": Tramp Zelenskiyə "Tomahawk" raketlərini Kiyevə verməyə hazır olmadığını deyibDigər ölkələr
03:46
ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçiriləcəkXarici siyasət
03:14
Zelenski Avropa liderlərini Trampla görüşünün nəticələri barədə məlumatlandırıbDigər ölkələr
02:48
ŞKTR Prezidenti ölkəsinin hücum diplomatiyasına keçid etdiyini açıqlayıbDigər ölkələr
02:06
HƏMAS həlak olan daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil veribDigər ölkələr
02:03
Foto