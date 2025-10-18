İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Türkiyədə iki sərnişin avtobusu toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 18 oktyabr, 2025
    • 05:49
    Türkiyədə iki sərnişin avtobusu toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin Sinop vilayətində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Sinop-Samsun magistral yolunda iki sərnişin avtobusu toqquşub.

    Qəza nəticəsində 12 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar dərhal Sinopda yerləşən xəstəxanalara çatdırılıblar.

    Magistral yolda digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə çətinlik yaradan hadisə ilə bağlı aradırma başladılıb.

    Sərnişin avtobusu toqquşma Sinop

    Son xəbərlər

    05:49

    Türkiyədə iki sərnişin avtobusu toqquşub, 12 nəfər xəsarət alıb

    Region
    05:24

    KİV: ABŞ-nin Nüvə Təhlükəsizliyi İdarəsinin təxminən 80% işçisi ixtisar oluna bilər

    Digər ölkələr
    04:54

    BMT-də Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəsindən bəhs olunub

    Xarici siyasət
    04:15

    "Axios": Tramp Zelenskiyə "Tomahawk" raketlərini Kiyevə verməyə hazır olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    03:46

    ABŞ-də yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçiriləcək

    Xarici siyasət
    03:14

    Zelenski Avropa liderlərini Trampla görüşünün nəticələri barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    02:48

    ŞKTR Prezidenti ölkəsinin hücum diplomatiyasına keçid etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:06

    HƏMAS həlak olan daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    02:03
    Foto

    Luvr muzeyində azərbaycanlı rəssamların əsərləri sərgilənir

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti