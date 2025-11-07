В Дагестане при крушении вертолета погибли четыре человека

В Дагестане в результате падения вертолета погибли четыре человека, еще трое пострадали.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились семь человек.

"Вертолет КЭМЗ (производства Кизлярского электромеханического завода) потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии", - сказал он.

Агентство отмечает, что вертолет с туристами на борту направлялся в Избербаш.

Также сообщается, что вертолет при падении разрушил на земле частный дом, внутри которого не было людей.