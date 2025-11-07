İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Dağıstanda helikopter qəzaya uğrayıb, 4 nəfər ölüb

    Region
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:49
    Dağıstanda helikopter qəzaya uğrayıb, 4 nəfər ölüb

    Dağıstanda helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfər ölüb.

    Bu barədə "Report" TASS-a istinadən xəbər verir.

    Xəbər yenilənir...

    Dağıstan Helikopter qəzası
