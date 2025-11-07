Dağıstanda helikopter qəzaya uğrayıb, 4 nəfər ölüb
Region
- 07 noyabr, 2025
- 16:49
Dağıstanda helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfər ölüb.
Bu barədə "Report" TASS-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənir...
Son xəbərlər
17:05
"Rabitəbank" yeni konseptli "Naxçıvan" filialinın açılışını etdiMaliyyə
17:04
238 Vətən müharibəsi iştirakçısı əvvəlki sağlamlığına qovuşubSosial müdafiə
17:03
Yunanıstan səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıbXarici siyasət
17:02
Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilibKomanda
16:58
Tamam Bayatlı: "Qarabağ" layihəsi üçün əlavə ixrac və nəqliyyat sistemlərinin yaradılmasına ehtiyac qalmır"Energetika
16:57
Komitə: "Qaçqınkom"da 38 Qarabağ müharibəsi veteranı çalışırDaxili siyasət
16:56
Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edibXarici siyasət
16:50
Müəllimləri təhqir etdiyinə görə işdən çıxarılan direktorun yerinə təyinat olubElm və təhsil
16:49