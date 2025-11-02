При опрокидывании автобуса на северо-востоке Армении пострадали 18 человек

В Тавушской области Армении перевернулся автобус.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в районе монастырского комплекса Агарцин.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали 18 человек. В Минздраве уточнили, что состояние одного из них тяжелое, его оперируют.

На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.