При опрокидывании автобуса на северо-востоке Армении пострадали 18 человек

    В регионе
    • 02 ноября, 2025
    • 16:52
    В Тавушской области Армении перевернулся автобус.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в районе монастырского комплекса Агарцин.

    Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали 18 человек. В Минздраве уточнили, что состояние одного из них тяжелое, его оперируют.

    На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.

    Ermənistanda avtobus aşıb, 18 nəfər xəsarət alıb

