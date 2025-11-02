При опрокидывании автобуса на северо-востоке Армении пострадали 18 человек
В регионе
- 02 ноября, 2025
- 16:52
В Тавушской области Армении перевернулся автобус.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в районе монастырского комплекса Агарцин.
Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали 18 человек. В Минздраве уточнили, что состояние одного из них тяжелое, его оперируют.
На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.
Последние новости
17:33
Палестинские фракции обсуждают согласование структуры временной администрации ГазыДругие страны
17:18
Oxford Economics: Госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 летДругие страны
17:01
В турецком Балыкесире снова произошло землетрясениеВ регионе
16:52
Видео
При опрокидывании автобуса на северо-востоке Армении пострадали 18 человекВ регионе
16:42
Фото
Спикер Арабского парламента: Мы придаем большое значение сотрудничеству с АзербайджаномМилли Меджлис
16:42
Фото
Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025Экология
16:28
Рамуш забил победный гол в своем 100-м матче за ПСЖФутбол
16:18
Число пострадавших при нападении в поезде в Англии возросло до 11Другие страны
16:12