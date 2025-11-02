Ermənistanda avtobus aşıb, 18 nəfər xəsarət alıb
Region
- 02 noyabr, 2025
- 17:14
Ermənistanın Tavuş vilayətində avtobus aşıb.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Aqartsin monastır kompleksinin yaxınlığında qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, qəzada 18 nəfər xəsarət alıb. Səhiyyə Nazirliyi yaralılardan birinin vəziyyətinin ağır olduğunu və əməliyyat edildiyini açıqlayıb.
Hadisə yerinə təcili yardım xidməti cəlb olunub.
