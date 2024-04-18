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При ночных обстрелах Белгородской области пострадали два человека

При ночных обстрелах Белгородской области пострадали два человека Два мирных жителя получили ранения в результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны украинских войск.
В регионе
18 апреля 2024 г. 08:07
При ночных обстрелах Белгородской области пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате ночных обстрелов Белгородской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

"Пострадали два человека в Шебекино и в Разумном-71. Один человек получает амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Еще одна женщина с ранением стопы находится под наблюдением врачей в городской больнице №2, где все необходимые медицинские услуги ей оказываются", - отметил он в утреннем обращении на своей странице в сети "ВКонтакте".

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Версия на азербайджанском языке Belqorod vilayəti atəşə tutulub, yaralananlar var

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