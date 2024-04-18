При ночных обстрелах Белгородской области пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны украинских войск.

Два мирных жителя получили ранения в результате ночных обстрелов Белгородской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

"Пострадали два человека в Шебекино и в Разумном-71. Один человек получает амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался. Еще одна женщина с ранением стопы находится под наблюдением врачей в городской больнице №2, где все необходимые медицинские услуги ей оказываются", - отметил он в утреннем обращении на своей странице в сети "ВКонтакте".