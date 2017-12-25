При наезде автобуса на толпу в Москве погибли пять человек, 15 получили ранения - ВИДЕО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Москве в результате наезда автобуса на подземный переход погибли пять человек.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
"Автобус сбил людей, 15 человек пострадали, еще пять погибли", - сообщил источник.
По его словам, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Водитель автобуса задержан.
По предварительной информации, рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.
На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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