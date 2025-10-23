При атаке беспилотников на Белгород пострадали 12 человек
- 23 октября, 2025
- 18:12
Белгород и Белгородский район РФ подверглись массированным атакам беспилотников ВСУ, в результате чего ранены 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"В Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний. Пять женщин с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода. 17-летний парень с баротравмой и осколочным ранением ноги транспортируется в детскую областную клиническую больницу", - написал губернатор.
По его данным, еще шесть человек пострадали при ударах дронов в Белгородском районе.
