При атаке беспилотников на Белгород пострадали 12 человек

Белгород и Белгородский район РФ подверглись массированным атакам беспилотников ВСУ, в результате чего ранены 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний. Пять женщин с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода. 17-летний парень с баротравмой и осколочным ранением ноги транспортируется в детскую областную клиническую больницу", - написал губернатор.

По его данным, еще шесть человек пострадали при ударах дронов в Белгородском районе.