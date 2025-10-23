Belqoroda PUA hücumu nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb
Region
- 23 oktyabr, 2025
- 18:31
Rusiyanın Belqorod vilayəti və Belqorod rayonu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi hücumuna məruz qalıb, nəticədə 12 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə regionun rəhbəri Vyaçeslav Qladkov öz teleqram kanalında yazıb.
"Belqorodda dayanacaq kompleksinə dron hücumu olub, nəticədə altı nəfər, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayan bir nəfər xəsarət alıb", - qubernator qeyd edib.
O bildirib ki, Belqorod rayonunda PUA ilə endirilən zərbələr nəticəsində daha altı nəfər xəsarət alıb.
Son xəbərlər
19:16
Makronla Zelenski müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edibDigər ölkələr
19:08
"Azəriqaz" İB-nin baş direktoru Sabirabadda vətəndaş qəbulu keçiribEnergetika
19:02
Tramp: Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ilin sonunadək İbrahim sazişlərinin bir hissəsi ola bilərDigər ölkələr
18:53
Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilibBiznes
18:46
Dövlət Turizm Agentliyinə yeni aparat rəhbəri təyin olunubTurizm
18:40
Masis şəhərinin meri həbs edilibRegion
18:37
Azərbaycan həndbolçuları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlığı davam etdirirKomanda
18:32
Azərbaycanda qanunsuz qumar reklamına görə 5 nəfər barəsində inzibati protokol tərtib edilibBiznes
18:31