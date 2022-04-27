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Президент Украины приглашен на саммит G20

Президент Украины приглашен на саммит G20 Президент Индонезии Джоко Видодо, председательствующий в "Большой двадцатке", пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G20, который состоится в конце года.
В регионе
27 апреля 2022 г. 16:34
Президент Украины приглашен на саммит G20
Владимир Зеленский

Президент Индонезии Джоко Видодо, председательствующий в "Большой двадцатке", пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G20, который состоится в конце года.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - написал президент Украины.

Как известно, Россия входит в G20. Ранее Bloomberg писал, что глава Индонезии отказался не приглашать президента России Владимира Путина. Не исключается, что на этом саммите могут встретиться Путин и Зеленский.

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Версия на английском языке Putin, Zelensky invited to G20 summit
Версия на азербайджанском языке Zelenski və Putin İndoneziyada görüşə bilər

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