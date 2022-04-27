Президент Украины приглашен на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо, председательствующий в "Большой двадцатке", пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G20, который состоится в конце года.

Президент Индонезии Джоко Видодо, председательствующий в "Большой двадцатке", пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G20, который состоится в конце года.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - написал президент Украины.

Как известно, Россия входит в G20. Ранее Bloomberg писал, что глава Индонезии отказался не приглашать президента России Владимира Путина. Не исключается, что на этом саммите могут встретиться Путин и Зеленский.