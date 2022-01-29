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Президенты Украины и Франции провели телефонный разговор

Президенты Украины и Франции провели телефонный разговор Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил возобновление "нормандского формата".
В регионе
29 января 2022 г. 01:53
Президенты Украины и Франции провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил возобновление "нормандского формата".

Как передает Report, об этом Зеленский написал в социальной сети Instagram по итогам разговора.

"Беседа с другом и надежным партнером Украины Эмманюэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается", - написал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski və Makron arasında telefon danışığı olub

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