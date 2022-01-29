Президенты Украины и Франции провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил возобновление "нормандского формата".

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил возобновление "нормандского формата".

Как передает Report, об этом Зеленский написал в социальной сети Instagram по итогам разговора.

"Беседа с другом и надежным партнером Украины Эмманюэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы "нормандского формата" – это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается", - написал Зеленский.