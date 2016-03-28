Президенты России и Ирана обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Кремля.

В ходе разговора подробно обсуждалась сирийская проблематика, в том числе и успешная операция сирийской армии по вытеснению экстремистов ИГИЛ из Пальмиры.

Стороны отметили знаковость данного события, в том числе в контексте дальнейшей борьбы с террористическими группировками в Сирии.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Условлено об активизации контактов на различных уровнях.