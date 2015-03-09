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    Президенты Казахстана, России и Беларуси встретятся в Астане

    Главы государств рассмотрят вопросы углубления взаимной торговли и экономического взаимодействия

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президенты Казахстана, России и Беларуси Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 13 марта в Астане трехстороннюю встречу. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом говорится в заявлении пресс-службы главы Казахстана.

    "Ожидается, что главы государств рассмотрят вопросы углубления взаимной торговли и экономического взаимодействия трех стран. Кроме того, президенты обсудят развитие тенденций в мировой экономике, а также ситуацию в Украине", - отмечается в сообщении.

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