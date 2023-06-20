Президенты Казахстана и Германии обсудили перспективы развития сотрудничества

В Астане главы Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры.

В Астане главы Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента.

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства, уделили особое внимание укреплению политического диалога и углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах.

"Я полон надежд и очень оптимистичен по поводу моего предстоящего визита в Германию в сентябре. Я также очень ценю ваше решение посетить Мангистау. Я думаю, что это станет показателем наших достижений в бизнесе, партнерстве. Как я понял, вы также собираетесь посетить морской порт", - сказал Токаев.

Стороны отметили важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности.

Отметим, что после визита в Казахстан Штайнмайер 21-23 июня посетит Кыргызстан с официальным визитом.