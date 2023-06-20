О нас

Президенты Казахстана и Германии обсудили перспективы развития сотрудничества

Президенты Казахстана и Германии обсудили перспективы развития сотрудничества В Астане главы Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры.
В регионе
20 июня 2023 г. 10:14
Президенты Казахстана и Германии обсудили перспективы развития сотрудничества

В Астане главы Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента.

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства, уделили особое внимание укреплению политического диалога и углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах.

"Я полон надежд и очень оптимистичен по поводу моего предстоящего визита в Германию в сентябре. Я также очень ценю ваше решение посетить Мангистау. Я думаю, что это станет показателем наших достижений в бизнесе, партнерстве. Как я понял, вы также собираетесь посетить морской порт", - сказал Токаев.

Стороны отметили важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности.

Отметим, что после визита в Казахстан Штайнмайер 21-23 июня посетит Кыргызстан с официальным визитом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
17 июня 2023 г. 14:02
Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
ФотоРустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
17 июня 2023 г. 13:46
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
17 июня 2023 г. 12:28
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
ФотоРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
17 июня 2023 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi