Президент Германии прибудет в Кыргызстан с официальным визитом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 21-23 июня посетит Кыргызстан с официальным визитом.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 21-23 июня посетит Кыргызстан с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев.

Запланированы переговоры Штайнмайера с Садыром Жапаровым.

"Главы государств обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-германского двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также наметят перспективы дальнейшего развития отношений в духе дружбы и партнерства", - сказал Азымбакиев.

Отметим, что 19-21 июня президент Германии находится с госвизитом в Казахстане.