Президент Венгрии посетит Астану с официальным визитом

Президент Венгрии Тамаш Шуйок 1 октября посетит Астану с трехдневным официальным визитом по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в рамках визита встреча лидером двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии.

Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025.