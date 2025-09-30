Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент Венгрии посетит Астану с официальным визитом

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 18:54
    Президент Венгрии посетит Астану с официальным визитом

    Президент Венгрии Тамаш Шуйок 1 октября посетит Астану с трехдневным официальным визитом по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в рамках визита встреча лидером двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии.

    Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025.

