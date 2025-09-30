Президент Венгрии посетит Астану с официальным визитом
- 30 сентября, 2025
- 18:54
Президент Венгрии Тамаш Шуйок 1 октября посетит Астану с трехдневным официальным визитом по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в рамках визита встреча лидером двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии.
Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025.
