    Macarıstan Prezidenti Astanaya rəsmi səfər edəcək

    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 19:50
    Macarıstan Prezidenti Astanaya rəsmi səfər edəcək

    Macarıstan Prezidenti Tamaş Şuyok oktyabrın 1-də Qazaxıstan lideri Kasım-Jomart Tokayevin dəvəti ilə Astanaya üçgünlük rəsmi səfərə gedəcək.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun Akordaya istinadən verdiyi məlumata görə, səfər çərçivəsində iki ölkənin liderlərinin görüşü keçiriləcək.

    Görüş zamanı Qazaxıstan və Macarıstan arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi perspektivləri müzakirə olunacaq.

    Dövlət başçıları həmçinin "Digital Bridge 2025" beynəlxalq forumunun plenar iclasında iştirak edəcəklər.

