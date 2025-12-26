AZAL-da IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi Şahlar Məmmədovla görüş keçirilib
Elm və təhsil
- 26 dekabr, 2025
- 18:33
AZAL-da Mentorluq Proqramı çərçivəsində növbəti görüş IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi Şahlar Məmmədovla keçirilib.
Bu barədə "Report"a AZAL-dan məlumat verilib.
Görüş zamanı AZAL-ın strateji baxışı, şirkətin inkişaf prioritetləri, eləcə də dəyişən aviasiya bazarına uyğunlaşma istiqamətində planlaşdırılan əsas addımlardan bəhs olunub.
Eyni zamanda, hədəflərin reallaşdırılmasında vahid yanaşmanın, daxili koordinasiyanın və dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin roluna toxunulub.
Həmçinin komanda işi mədəniyyətinin gücləndirilməsi, müxtəlif komandalar arasında effektiv əməkdaşlığın qurulması və liderlik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
18:49
Rusiya Patriarxı Azərbaycan Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
18:39
DTX-də MİDA-ya kiberhücumla bağlı cinayət işi açılıbHadisə
18:33
AZAL-da IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi Şahlar Məmmədovla görüş keçirilibElm və təhsil
18:18
Türkiyə Homsda törədilmiş terror aktını pisləyibRegion
18:18
Ümumdünya Şəhərsalma Forumu urbanizasiya təcrübəsinin paylaşılması üçün mühüm imkan olacaq - RƏYDaxili siyasət
18:05
Nazir: Erməniəsilli şəxslərin azad olunmaları ilə bağlı qanuna uyğun gəlməyən qərarları qəbul etməyəcəyikXarici siyasət
18:04
XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdurXarici siyasət
18:03
XİN başçısı: Azərbaycan TRİPP layihəsində region üçün hər hansı risk görmürXarici siyasət
17:57
Foto
Video