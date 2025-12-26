İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    AZAL-da IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi Şahlar Məmmədovla görüş keçirilib

    Elm və təhsil
    • 26 dekabr, 2025
    • 18:33
    AZAL-da IV Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Şahlar Məmmədovla görüş keçirilib

    AZAL-da Mentorluq Proqramı çərçivəsində növbəti görüş IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi Şahlar Məmmədovla keçirilib.

    Bu barədə "Report"a AZAL-dan məlumat verilib.

    Görüş zamanı AZAL-ın strateji baxışı, şirkətin inkişaf prioritetləri, eləcə də dəyişən aviasiya bazarına uyğunlaşma istiqamətində planlaşdırılan əsas addımlardan bəhs olunub.

    Eyni zamanda, hədəflərin reallaşdırılmasında vahid yanaşmanın, daxili koordinasiyanın və dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin roluna toxunulub.

    Həmçinin komanda işi mədəniyyətinin gücləndirilməsi, müxtəlif komandalar arasında effektiv əməkdaşlığın qurulması və liderlik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb.

    AZAL IV "Yüksəliş" müsabiqəsi gorus

    Son xəbərlər

    18:49

    Rusiya Patriarxı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    18:39

    DTX-də MİDA-ya kiberhücumla bağlı cinayət işi açılıb

    Hadisə
    18:33

    AZAL-da IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi Şahlar Məmmədovla görüş keçirilib

    Elm və təhsil
    18:18

    Türkiyə Homsda törədilmiş terror aktını pisləyib

    Region
    18:18

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu urbanizasiya təcrübəsinin paylaşılması üçün mühüm imkan olacaq - RƏY

    Daxili siyasət
    18:05

    Nazir: Erməniəsilli şəxslərin azad olunmaları ilə bağlı qanuna uyğun gəlməyən qərarları qəbul etməyəcəyik

    Xarici siyasət
    18:04

    XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdur

    Xarici siyasət
    18:03

    XİN başçısı: Azərbaycan TRİPP layihəsində region üçün hər hansı risk görmür

    Xarici siyasət
    17:57
    Foto
    Video

    "Global Media Group"da qanvermə aksiyası keçirilib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti