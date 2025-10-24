Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 13:21
    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан должен оставаться государством с сильной президентской властью.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом он заявил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня республики.

    "Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов", - подчеркнул он.

    При этом, Токаев напомнил, что в недавнем своем послании заявил о запуске парламентской реформы.

    По его мнению, заблаговременное анонсирование этой инициативы демонстрирует открытость политических процессов в стране: "Изменения в Конституции коснутся не только самого парламента, но и разделов о президенте, правительстве и многих других аспектов политической системы. По общему числу поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой конституции".

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев парламент президентская власть

    Последние новости

    13:40

    Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграции

    Бизнес
    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    Лента новостей