Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан должен оставаться государством с сильной президентской властью.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом он заявил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня республики.

"Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов", - подчеркнул он.

При этом, Токаев напомнил, что в недавнем своем послании заявил о запуске парламентской реформы.

По его мнению, заблаговременное анонсирование этой инициативы демонстрирует открытость политических процессов в стране: "Изменения в Конституции коснутся не только самого парламента, но и разделов о президенте, правительстве и многих других аспектов политической системы. По общему числу поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой конституции".