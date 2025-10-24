İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Tokayev: Qazaxıstanda güclü prezident hakimiyyəti qorunub saxlanmalıdır

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 14:20
    Tokayev: Qazaxıstanda güclü prezident hakimiyyəti qorunub saxlanmalıdır
    Kasım-Jomart Tokayev

    Qazaxıstan güclü prezident hakimiyyətinə malik dövlət olaraq qalmalıdır.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bunu ölkə Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Respublika Günü münasibətilə təşkil edilmiş təntənəli yığıncaqda çıxışı zamanı bildirib.

    "Bu, parlament sistemlərinin artıq təhlükəsizlik və qayda-qanun, sabitlik və inkişaf baxımından öz təyinatını yerinə yetirmədiyi dünyada ölkəmizin etibarlı gələcəyinin təmin edilməsi məsələsidir. Xalqımızın dövlətçiliyini riskə atmağa haqqımız yoxdur, biz bəzi ekspertlərin və siyasətçilərin səthi konsepsiyalarına kor-koranə əməl etməməliyik", - o vurğulayıb.

    Bununla yanaşı, Tokayev xatırladıb ki, bu yaxınlarda etdiyi müraciətdə parlament islahatlarının başlandığını açıqlayıb.

    Onun fikrincə, bu təşəbbüsün əvvəlcədən elan edilməsi ölkədəki siyasi proseslərin şəffaflığını nümayiş etdirir:

    "Konstitusiyaya dəyişikliklər təkcə parlamenti deyil, həm də prezident, hökumət və siyasi sistemin bir çox digər aspektlərini əhatə edəcək".

    Qazaxıstan konstitusiya Kasım-Jomart Tokayev
    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

