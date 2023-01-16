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Президент Узбекистана уволил мэра Ташкента за плохую подготовку города к зиме

Президент Узбекистана уволил мэра Ташкента за плохую подготовку города к зиме Мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев освобожден от занимаемой должности.
В регионе
16 января 2023 г. 09:35
Президент Узбекистана уволил мэра Ташкента за плохую подготовку города к зиме

Мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев освобожден от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на узбекистанские СМИ, президент страны Шавкат Мирзиёев уволил его за плохую подготовку города к зиме.

Первый заместитель хокима (мэра) Бахтиер Рахмонов назначен и.о. хокима столицы.

Кроме того, был уволен председатель "Тепловых электрических станций" Фархад Абдурахманов.

Хокимы нескольких районов Ташкента получили выговоры.

Президент Узбекистана заявил, что сложившаяся ситуация наглядно показала, как до сегодняшнего дня работали руководители отраслей и регионов. Он подверг критике отсутствие генплана столицы, точного расчета нагрузки на существующую инфраструктуру при строительстве и другое.

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Версия на английском языке President of Uzbekistan fires mayor due to city's poor preparation for winter

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