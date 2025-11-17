Президент Украины прибыл во Францию
17 ноября, 2025
- 13:03
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж.
Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил сам Зеленский.
Его по прибытию встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.
