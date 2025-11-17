Ukrayna Prezidenti Fransaya gedib
Region
- 17 noyabr, 2025
Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenski Parisə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə V.Zelenskinin özü sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
Onu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron qarşılayıb.
