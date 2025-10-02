Президент Украины и премьер Норвегии обсудили усиление ПВО и производство БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере обсудил вопрос продолжения оборонной поддержки: усиление ПВО и финансирование производства дронов в Украине.

Как передает Report, об этом украинский президент сообщил в соцсетях.

Встреча прошла в рамках 7-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Поблагодарил за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны. Только в этом году Норвегия предоставила $8,5 млрд - это очень ощутимая помощь. Обсудили продолжение оборонной поддержки: усиление ПВО и финансирование производства дронов в Украине, противодействие российским угрозам и инициативу Евросоюза по созданию "стены дронов", готовность Украины делиться опытом. Отдельно-инициативу PURL, энергетическую поддержку Украины", - отметил Зеленский.