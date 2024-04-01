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Президент УЕФА пригласил премьера Грузии на матчи Евро 2024

Президент УЕФА пригласил премьера Грузии на матчи Евро 2024 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил приглашение от президента УЕФА Александера Чеферина посетить чемпионат Европы 2024 года в Германии.
В регионе
1 апреля 2024 г. 15:48
Президент УЕФА пригласил премьера Грузии на матчи Евро 2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил приглашение от президента УЕФА Александера Чеферина посетить чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщила пресс-служба администрации правительства.

Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии впервые сыграет на континентальном первенстве. По результатам жеребьевки грузинская команда попала в группу F со сборными Португалии, Чехии и Турции. Первый матч с участием сборной Грузии состоится 18 июня в Дортмунде.

Сборная Грузии получила возможность сыграть на Евро через матчи плей-офф Лиги наций. В полуфинале грузинская команда обыграла дома Люксембург (2:0), а затем в финале в упорной борьбе одолела Грецию в серии послематчевых пенальти (4:2).

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