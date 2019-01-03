Президент Туркменистана снял сына с должности замминистра иностранных дел

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар с 2 января перестал быть заместителем главы министерства иностранных дел (МИД) и стал заместителем хякима Ахалского велаята. Как передает Report, о соответствующем указе Г. Бердымухамедова сообщает сайт TDH.

Ахалский велаят – это бывшая Ашхабадская область, ее центром сначала был Ашхабад, затем столицу вывели в отдельную административную единицу, а центром велаята стал Аннау (Бугдайлы).

По замыслу Гурбангулы Бердымухамедова, обнародованному в ноябре, в этой области будет построен новый административный центр, который «должен стать не менее впечатляющим по своей архитектуре», чем Ашхабад, и условия жизни в котором должны «не уступать стандартам, принятым в столице».

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Помимо единственного сына, у президента имеются три дочери и четверо внуков. По мнению некоторых аналитиков, глава государства считает Сердара своим преемником, они вместе участвуют в автомобильных гонках, катаясь в тандеме как пилот и штурман.