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    Президент Турции: Теракт в Анкаре является попыткой спровоцировать столкновения в обществе

    Эрдоган выразил уверенность в скорой поимке виновников

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Теракт в Анкаре является попыткой спровоцировать столкновения в обществе. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Раджаб Тайип Эрдоган, комментируя сегодняшний теракт в Анкаре. 

    "Я резко осуждаю это гнусное нападение на нашу страну. Цель этого нападения в Анкаре - столкнуть различные слои общества. Самым верным ответом на эти проявления терроризма будет продемонстрированная нами солидарность. Наше государство, все ведомства работают над тем, чтобы прояснить произошедшее. Уверен, что виновники будут в самом скором времени найдены и предстанут перед судом", - заявил Эрдоган.

    Президент  выразил уверенность в скорой поимке виновников этого преступления.

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