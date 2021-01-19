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Эрдоган: Мы уже приступили к формированию повестки реформ

Эрдоган: Мы уже приступили к формированию повестки реформ “Настало время представить общественности подготовленные нами реформы в экономической и правовой сферах”.
В регионе
19 января 2021 г. 16:01
Эрдоган: Мы уже приступили к формированию повестки реформ
Реджеп Тайип Эрдоган
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“Настало время представить общественности подготовленные нами реформы в экономической и правовой сферах”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе 7-й конференции с участием подразделений правящей партии в провинциях Дуздже, Амасья, Бартын и Карабюк.

Эрдоган заявил, что проводимые реформы станут достойным ответом тем, кто хочет вернуть Турцию образца 18-летней давности: “Мы уже приступили к формированию повестки реформ. Настало время представить общественности подготовленные нами реформы в экономической и правовой сферах”.

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