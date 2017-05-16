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    Президент Турции прибыл в Вашингтон

    Из авиабазы Эндрюс президент Реджеп Тайип Эрдоган с супругой направились в президентскую резиденцию Блэр Хаус

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, на авиабазе "Эндрюс" главу Турецкого государства встречали представитель Протокольной службы США Розмари Паули и посол Турции в США Сердар Кылыч.

    Главу турецкого государства в ходе визита сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишик.

    Президент Турции с супругой направились в президентскую резиденцию Блэр Хаус.

    У входа в резиденцию собралась группа этнических турок, которые приветствовали президента Турции.

    Собравшиеся с флагами Турции несли плакаты с надписями: "Мы любим Турцию", "Остановите террористов PKK-YPG/PYD-ДЕАШ", "Спасибо за поддержку 2,7 млн сирийских беженцев", "Не допустим исламофобии".

    В рамках визита в США запланированы переговоры президентов Турции и США. Кроме того Эрдоган проведет встречу с представителями бизнес-сообщества, экспертами и лидерами НПО. 

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