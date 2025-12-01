Президент Турции посетит Иран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Тегеран.
Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс конференции.
Он сообщил, что сейчас ведется работа над определением даты визита президента Турции в Тегеран.
"Поездка в принципе согласована. Мои коллеги обсуждают точную дату визита", - сказал Багаи.
Отметим, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан накануне посетил Тегеран и провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и президентом Масудом Пезешкианом.
