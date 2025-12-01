Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Президент Турции посетит Иран

    В регионе
    01 декабря, 2025
    14:34
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Тегеран.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс конференции.

    Он сообщил, что сейчас ведется работа над определением даты визита президента Турции в Тегеран.

    "Поездка в принципе согласована. Мои коллеги обсуждают точную дату визита", - сказал Багаи.

    Отметим, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан накануне посетил Тегеран и провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, спикером парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и президентом Масудом Пезешкианом.

    Türkiyə Prezidenti İrana səfər edəcək
    Erdogan to visit Iran
    Лента новостей