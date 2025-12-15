В Азербайджане разработан новый проект Правил для госпредприятий
- 15 декабря, 2025
- 15:44
В Азербайджане разработан новый проект Правил по мониторингу бюджетно-финансовых показателей государственных предприятий.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, данный вопрос обсужден на заседании коллегии министерства финансов.
На заседании подчеркнута важность совершенствования мониторинга бюджетных и финансовых показателей государственных предприятий, применения единых шаблонов отчетности.
Отмечено, что планируется внедрение единого механизма мониторинга как для государственных компаний, так и для юридических лиц публичного права. Эти меры будут способствовать дальнейшему укреплению эффективного управления государственными средствами, финансовой прозрачности и подотчетности.
