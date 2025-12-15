Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Пеллегрини призвал мир отказаться от ненависти после теракта в Австралии

    15 декабря, 2025
    • 15:46
    Пеллегрини призвал мир отказаться от ненависти после теракта в Австралии

    В числе жертв теракта, произошедшего во время празднования Хануки на сиднейском пляже Бонди-Бич, была и гражданка Словакии.

    Как передает Report, об этом сообщил президент страны Петер Пеллегрини на своей странице в соцсети "Х".

    "Уже вчера я безоговорочно осудил жестокое, смертоносное нападение. Сегодня эта трагедия коснулась и Словакии - среди жертв этого бессмысленного, жестокого убийства была словачка Марика", - написал Пеллегрини.

    Словацкий президент призвал мировое сообщество отказаться от взаимной ненависти, поскольку она приводит "к уничтожению невинных людей".

    "Страшно видеть, как далеко может зайти болезненная, безликая ненависть к незнакомцам. Мы должны помнить об этом каждый раз, когда неосмотрительно, не задумываясь о последствиях, сознательно или нет, способствуем распространению ненависти. Ненависть в конечном счете не знает границ, и ее итогом становится уничтожение невинных человеческих жизней" - отметил он.

    Отметим, что в результате теракта в Сиднее умерли 16 человек, включая одного из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых находятся в больнице, состояние семерых из них оценивается как критическое. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.

