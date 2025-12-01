Erdogan to visit Iran
Turkish President Recep Tayyip Erdogan will visit Tehran, Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghaei said during a press conference.
Report informs via Mehr that, according to Baghaei, work is currently underway to determine the date of Erdogan"s visit to Tehran.
"The trip is basically agreed. My colleagues are discussing the exact date," Baghaei said.
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan visited Tehran the previous day, holding talks with his Iranian counterpart Abbas Araghchi, Parliament Speaker Mohammad-Bagher Ghalibaf, and President Masoud Pezeshkian.
