Инициатива Ильхама Алиева по объявлению амнистии затронет более 20 тысяч человек

Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева по объявлению амнистии затронет более 20 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, ожидается, что более 5 тысяч осужденных будут освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы, для более 3 тысяч лиц, приговоренных к лишению свободы, сроки наказания будут сокращены.

Кроме того, около 7 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тысяч – от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условно примененных наказаний. Также ожидается, что более тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности.

Предполагается, что акт амнистии, представленный президентом Азербайджана в Милли Меджлис, станет крупнейшим в истории страны по числу лиц, к которым он будет применен, в том числе осужденных, освобождаемых от наказания в виде лишения свободы.