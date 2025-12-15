Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 15:40
    В Берлине возобновилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации с посланниками президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как передает Report, об этом заявил источник "Интерфакс-Украина".

    В переговорах со стороны Украины также участвуют канцлер Германии Фридрих Мерц, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба Минобороны Андрей Гнатов, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

    С американской стороны, кроме Уиткоффа и Кушнера, в переговорах участвует верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

    Первый раунд переговоров прошел в столице Германии в воскресенье.

